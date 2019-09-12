「叫叫壓電」宣導CPR與AED 鳳凰志工獲漫畫獎

2019-09-12 16:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局鳳凰志工大隊民雄分隊隊員劉薰璟，今年參加內政部消防署舉辦的緊急救護四格漫畫創意徵選活動，以作品「叫叫壓電，救人一命並不難」，說明心肺復甦術的流程，獲得佳作，昨獲內政部消防署長陳文龍頒獎。

劉薰璟2016年由擔任義消的丈夫推薦加入民雄鳳凰志工，並參加消防局辦的EMT-1訓練取得證照，目前志工年資已3年，每個月約協勤50件救護，每月協勤時數約150~200小時，也取得EMT-2證照。

劉薰璟表示，因受擔任民雄義消的先生影響，自己後來加入消防局擔任鳳凰志工，平常和丈夫早上在市場賣肉圓，如果有空閒時間就會去分隊協勤，這次看到消防署四格漫畫創意徵選活動，覺得很有意義，就報名參加。

參賽作品為「叫叫壓電，救人一命並不難」，劉薰璟說，其實「叫叫壓電」就是平常進行救護宣導時，教導一般民眾的心肺復甦術（Cardiopulmonary Resuscitation, CPR）流程。ㄧ、確保環境安全，二、叫：確認意識、呼吸，三、叫：請旁邊民眾協助撥打119 ，並取得AED，四、壓：開始胸外按壓，五、電：使用AED評估是否「電」擊。希望透過簡單易懂的口訣，讓一般民眾在遇到意外事故或急病的心肺功能停止患者時，可於第一時間操作心肺復甦術，來提升急救成功率。

嘉義縣消防局長呂清海今天表示，劉薰璟能夠於此活動獲獎，是消防局的榮幸，希望藉由活動、漫畫能讓民眾將急救技能更容易學起來，有需要時就能派上用場，也歡迎有興趣的民眾加入嘉義縣鳳凰志工。

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