中秋返鄉國道車潮湧現 明天避開「這5處地雷」

2019-09-12 16:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明起就是一連3天的中秋節連續假期，交通部高速公路局表示，今日全天車流量預估105百萬車公里，較平常週末增加10％，從下午4點起，國道已逐漸開始出現首波南下返鄉車潮，國1台北、桃園、新竹都有部分路段，車輛時速已不到40公里。明日連假首日，交通量將是連假中最多的一天，全日估120百萬車公里，是平常日的1.4倍；南下68百萬車公里，更是平日的1.5倍之多；連假首日上午6點至下午5點，將有5處重點壅塞路段，行車時間要平日的4倍至5倍，呼籲民眾避開。

高公局表示，今天下午4點起，國道就會湧現首波南下車潮，主要會是南返搭配下班車潮，壅塞路段集中在台北、新竹、台中都會區周邊，預期晚間8點就會紓解。明日國5估上午6點就會出現車潮，趕在南下高乘載管制實施前上路，西部國道則預估7點也會出現南下車潮，5處重點壅塞路段包含南下國1楊梅─新竹系統、彰化系統埔鹽系統、國3土城─關西、快官─霧峰、國5南港系統─坪林等。

中秋連假國道已擬定相關疏運計畫，包含單一費率、夜間免收費、高乘載管制、入口匝道管制、開放路肩等。高公局表示，9月13日至15日連假期間，每日採單一費率，小型車每公里0.9元，無20公里免費；國道3號新竹系統─燕巢系統享8折優惠；凌晨0點至5點國道全線免收費。

高乘載管制 僅國5實施

高乘載管制方面，中秋連假僅國道5號實施，9月13、14日上午7點至12點，南下國5南港系統─坪林，14、15日下午2點至晚間9點北上蘇澳─頭城，各交流道都將實施高乘載管制。另外，9月13日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道；9月14日全天封閉國1埔鹽系統南下入口、國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南北上入口；9月15日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口、國3竹南北上入口。

另外，針對國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北上入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南下入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北上入口等易壅塞交流道，會採嚴格匝道儀控管制。

高公局表示，連續假期間國道部分路段尖峰時段，交通量遠大於可服務通過容量，故發生壅塞在所難免，提醒民眾若要開車出門，務必做好車況檢查及蒐集各項交通疏導措施，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段；並呼籲多遵循國道分流原則，南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

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