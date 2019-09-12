廉航德威首航釜山－台中 中市府熱情迎賓

2019-09-12 20:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中再添國際航線！韓國廉航「德威航空」今日由釜山首航台中，搭載近180名旅客抵達台中機場，市府觀旅局安排吉祥物石虎家族到機場迎賓，並致贈在地伴手禮給首航遊客，同時捷順公車提供首航班機乘客免費搭乘服務。即日起每週3班自韓國釜山直飛台中航線，此班首航班機搭乘率超過9成，釜山是韓國第二大城，海景優美，自由行便利，也值得國人前往一遊。

致贈在地伴手禮給國遊客

「德威航空」首航班機於12點45分飛抵台中機場，市府觀旅局準備伴手禮與旅遊文宣分送給首航韓國旅客，韓國旅客驚呼：「台中真是太熱情了！」。

觀旅局局長林筱淇表示，一個月前德威航空一行人拜會觀旅局指出，德威航空台中-仁川線去年載客量約5萬4千人，今年統計至6月載客量約3萬2千人，有逐漸成長之趨勢，德威積極拓展並看好韓國與中台灣市場，自9月12日起每週二、四、六自韓國釜山直飛台中，9月14日起仁川直飛台中更由每周4班增班為每日皆有1班航班。

高美濕地、日月潭、逢甲小吃有吸引力

德威航空台灣區總經理崔家棟也表示，台中與中台灣地區觀光資源豐富，新興景點眾多且魅力無窮。一名來自釜山的金姓遊客指出，因為嚮往高美濕地夕陽、日月潭湖光山色跟逢甲小吃，安排6天5夜來台灣，會造訪台中跟南投。

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