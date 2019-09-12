中秋賞月娘！ 明晚來中原大學天文台

2019-09-12 20:19

〔記者許倬勛／桃園報導〕中秋賞月何處去？中原大學科學館天文台明晚7點起至9點開放民眾入場，可用放大倍率300倍的蓋賽格林式天文望遠鏡賞月，有機會見到由織女星、牛郎星、天津四連成的「夏季大三角」。若遇風雨，觀測活動取消。

中原天文台位在科學館9樓，配備與台北市立天文科學教育館相同的6公尺電動圓頂，可以360度旋轉調整到觀測月亮的最佳角度。

今年開放3組天文望遠鏡供民眾觀測，其中，蓋賽格林式天文望遠鏡的口徑約30公分，堪稱是「大砲級」設備，連月球表面的坑坑洞洞都能一覽無遺，感受不同的中秋體驗。

蓋賽格林式天文望遠鏡的口徑約30公分，堪稱是「大砲級」設備，連月球表面的坑坑洞洞都能一覽無遺。

中原大學物理系副教授徐芝珊說，為扎根台灣的天文教育與研究，中原天文社創立於1971年，算是國內大學數一數二的老社團之一，專業度相當強。

天文社社長侯郁家說，學校從2004年開台供民眾參觀，透過高倍望遠鏡追蹤的月亮影像當場解說，今晚若氣候條件許可，也能觀測到織女星、牛郎星、天津四連成的「夏季大三角」，從行星到深空一覽無疑，非常浪漫。

賞月之餘，校方也精心安排了結合希臘神話的秋季星象故事，活動內容豐富，邀請民眾在佳節來趟知性之旅。

想在中秋一同與天文社「以管窺月」，探索宇宙科學之美的民眾，可洽詢電話：0912-024-274侯郁家，但如遇陰雨，觀月活動即取消；校方說，除了每年中秋賞月，平日週五晚間7點至9點，也開放民眾觀星。

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