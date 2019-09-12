以為高跟鞋已經是難走的極限？ 特技名人還給它加上輪子......

特技名人Marawa the Amazing在高跟鞋上裝上滾輪，把穿高跟鞋的難度又增加好幾倍。（圖片由IG帳號 marawa 授權提供使用）

2019-09-12 19:30

〔影音新聞／綜合報導〕穿著高跟鞋已經超級難走了，能想像在高跟鞋裝上滾輪，把它變成溜冰鞋的難度有多少嗎？曾經上過《英國達人秀》的呼拉圈特技名人「Marawa the Amazing」，就做了這件瘋狂的事。她在閃亮亮的華麗高跟鞋上，加上了溜冰鞋的滾輪，看她穿著這雙鞋子就像是穿一般的溜冰鞋一樣，讓許多人不禁懷疑自己的眼睛。

以搖呼拉圈出名的Mirawa，是現在「同時搖最多呼拉圈的人」紀錄保持者，最新紀錄是能同時搖180個呼拉圈。她大學畢業後就去上了馬戲團學校，並且發現了自己對呼拉圈的興趣，現在經常在各地表演，也開班授課，甚至提倡用呼拉圈來運動瘦身。高跟溜冰鞋是她的另一項興趣，她也將呼拉圈表演結合溜冰鞋，將表演的精采程度向上提升。

雖然看起來很厲害，但還是不要在家裡輕易嘗試，畢竟人家Marawa是有練過的，一般人還是高跟鞋或溜冰鞋擇一就好啦！

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