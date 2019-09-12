新北再添2例本土屈公病 衛生局清除孳生源、噴藥消毒

2019-09-12 16:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天下午公布，全市新增2例本土屈公病例，分別為居住於中和區錦中里47歲男性（案6）及新店區大同里36歲女性（案7），經調查，2人於潛伏期間皆未出國，主要於住家附近及國強嶺周邊風險區域活動，依發病日期及活動史研判，2人在該區域感染的可能性高，且與前幾例活動史相同。

調查資料顯示，案6於8月29日出現發燒、關節痛、腹瀉等症狀，當日就醫診斷為感冒，9月3日四肢出現紅疹，自行至中和區衛生所採檢並通報，9月11日進行二次採檢後確診，相關接觸者無症狀。

案7於8月31日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛症狀，9月2日至9月6日間多次至診所就醫，皆診斷為感冒，因9月6日出現紅疹，轉介至醫院後通報送驗，9月11日進行二次採檢確診。目前2人皆已過可傳染期，相關接觸者無症狀。

衛生局長陳潤秋表示，市府接獲通報後，已完成2人住家內外及周邊高風險場域的孳生源清除與噴藥消毒，並於住家半徑50公尺範圍，逐戶入內孳清、噴消。此次新增案例依發病日期研判，都是先前已感染但潛藏於社區中的個案。

陳潤秋表示，中和區病例因自身症狀主動聯繫衛生所進行採檢，表示市府積極衛教宣導，讓民眾的疾病意識提升；未來持續與醫事公會合作，提醒醫師通報警覺性，以利早期發現社區潛藏感染者。

衛生局提醒，感染屈公病通常會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，尤其是手指或腳踝關節會異常疼痛甚至持續很久。她呼籲，居住在國強嶺周邊區域或是曾有活動史的民眾，若出現疑似症狀，應盡速就醫或至衛生所採檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法