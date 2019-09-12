高市祭重典 酒駕警每天站交通崗8小時

2019-09-12 19:37

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局近年每逢連續假期，總會發生員警酒駕風紀案！高雄市警局為遏止中秋連續假期再發生官警飲宴後酒駕醜聞，近日祭出全國創舉，通令全市各單位，即日起凡發生酒駕的員警，每日編排8小時在大馬路站交通崗或治安要點守望勤務，此外，還不予編排超勤時數，也就是不能報超勤加班費。

防醜聞 全國創舉 員警震驚

消息傳出，各警分局官警莫不震驚，紛加強宣導，提醒同仁切莫酒駕以身試法！

據了解，高雄市警局督察單位近日就「警察人員酒駕相關懲處規定及防制措施」，從本月份修正，修正重點為：即日起，發生酒駕之員警，自酒駕當日起至重新取得駕照日止，免兼警勤區，每日編排8小時勤務，不予編排超勤時數，勤務項目8小時一律為交通崗或治安要點守望，且不得編排一段式或三段式勤務！

不予編排超勤時數 不能報加班費

這項酒駕懲處的新措施，並透過督察組通報各警分局與刑大、保大、偵查隊、派出所等各單位適用。相關懲處修正規定，各級督導人員並列為重點督導及考詢項目，並請各單位主管務必加強宣導同仁周知。

不少基層官警獲悉這項酒駕，不能編排超勤報加班費，以及每天需到大馬路站交通崗勤務的懲處規定，都認為代誌大條，提醒同仁參加親友飲宴，最好搭計程車或請代駕，切莫貪圖方便，以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法