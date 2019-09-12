全球最佳1000大學 亞洲大學上榜

2019-09-12 19:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕英國泰晤士報高等教育特刊公布2020全球最佳大學排行榜，亞洲大學排名第842名、全台第11名、私大第4名、非醫學類私大第1名；亞大全球進步92名，是全台非醫學類進步最多、最快大學。

亞洲大學表示，台灣有18所大學入榜1000大排名，「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，中醫大全球第589名、全台第7名、私大第2名，亞洲大學排名第842名、全台第11名、私大第4名、非醫學類私大第1名。

亞洲大學研發處指出，亞大今年全球進步92名，全台進步8名，主要因素是泰晤士報13項評分指標中，亞大在教學、研究、論文引用率、企業合作收入、國際聲望等5項評分，獲得顯著成長；其中，研究項目成長50%，是強項。

今年從全球92國、1萬7千多所大學中，選出1300所最佳大學，其中，台灣有36所，進入1000大有18所。

「中亞聯大」董事長蔡長海表示，台灣因少子化，使大學經營陷入困境，中醫大、亞大兩校不變的原則，就是不斷應變。

蔡長海指出，學校不停延攬國際卓越人才，如中醫大今年從美國聘請德州大學安德森癌症中心副校長、中研院院士洪明奇教授回台，擔任中醫大校長；又如亞洲大學轉型，設立亞大附屬醫院，擴展與醫學相關系所學院等，不但可提升教學研究品質和國際化，也強化師生的職場競爭能力，其成果已顯現在國際排名上。

亞洲大學校長蔡進發指出，創校19年的亞大在逆境中成長，備極艱辛，尤其國外大學進步力強，亞大今年能大幅爬升，除亞大附屬醫院轉型成功助益外，這學期亞大又聘了35位老師，增強教學、研究能量。

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