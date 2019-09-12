宜蘭縣國中小免費營養午餐 明年預計再編2.8億

2019-09-12 17:57

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任後力推選前「吃飯免錢、讀書免錢」政策，首先辦理全縣國中小免費營養午餐，今年追加約1.2億元預算後，政策於9月正式上路，明年度針對免費營養午餐，縣府預計再編列約2億8300餘萬元；縣府教育處指出，會全力爭取讓預算於縣議會審議通過，也持續對外募款，盼透過公私協力，讓孩子吃得更好。

宜蘭縣共有100所所公立國中小，林姿妙的「吃飯免錢、讀書免錢」政策，要補助縣內公立國中小學生營養午餐及學雜費、書籍費經費，縣府目標先讓國中小免費營養午餐政策上路，後續再研議補助學雜費、書籍費的可行性；今年縣議會審查追加減預算時，縣府成功追加約1.2億元預算，讓國中小免費營養午餐政策順利於9月上路。

明年度免費營養午餐，縣府則編列2億8300餘萬元，將在11月送縣議會審查；教育處指出，政策上路後，會定期派營養師，檢驗午餐品質，食材的來源也會做把關，重點就是要讓學童吃得安心又健康，現階段沒有學校反應營養午餐有問題。

教育處說，縣政府每年編列預算辦理免費營養午餐，也持續對外募款，現階段已募得約450萬元，這些費用絕對專款專用，如此明年度編列的預算如使用尚有節餘，因為是教育基金，就可以做滾動式存款，等到以後再使用。

至於如果有學童不吃營養午餐，是否還能獲得補助？教育處說，縣府編列的預算就是補助每所學校提供營養午餐，不是專門補助學生，學生要不要吃都有選擇權，縣府不會強迫，但如果不吃學校的供餐，不會再獲得額外的補助費用。

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