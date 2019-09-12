新北新店首現本土屈公病 國強嶺群聚感染已7例
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衛福部疾管署防疫人員於新北市本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。（圖由疾管署提供）

衛福部疾管署防疫人員於新北市本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。（圖由疾管署提供）

2019-09-12 15:35

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市新增2例本土屈公病，為中和區錦中里40多歲男性及新店區大同里30多歲女性，其中，新店區個案是該區首例，但2名個案均有中和區活動史，研判均在此感染，目前中和區國強嶺本土屈公病群聚感染累計已達7例。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的2例個案近期均無出國史，其中，中和區個案在8月29日出現發燒、關節痛、腹瀉症狀，9月3日因四肢出疹主動至衛生所採檢後通報，經檢驗排除登革熱但疑似屈公病而再次採檢，並於今日確診。

新店區個案則於8月31日出現發燒、關節痛及肌肉痛症狀，9月2日至6日多次至診所就醫，經7日、11日兩次採檢後，檢出屈公病抗體陽性於今日確診。

羅一鈞指出，中和區個案發病前曾有國強嶺及周邊環境活動史，依其發病日研判與國強嶺群聚感染有關；新店區個案平時活動地以住家周邊為主，但發病前曾到中和區內南里，而該地已有確診個案，研判在內南里感染的可能性較高，均列為國強嶺群聚感染，該事件累計已有7例確診。

羅一鈞說明，目前2人均未住院且已過可傳染期，接觸者也無疑似症狀，將持續監測至9月底，國強嶺相關步道封鎖也預計持續至9月底。

今年我國累計74例屈公病，其中8例為本土病例，均居住新北市，包含中和區6例、新店區及土城區各1例；另境外移入病例66例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸46例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

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