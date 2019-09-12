新北新店首現本土屈公病 國強嶺群聚感染已7例

2019-09-12 15:35

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市新增2例本土屈公病，為中和區錦中里40多歲男性及新店區大同里30多歲女性，其中，新店區個案是該區首例，但2名個案均有中和區活動史，研判均在此感染，目前中和區國強嶺本土屈公病群聚感染累計已達7例。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的2例個案近期均無出國史，其中，中和區個案在8月29日出現發燒、關節痛、腹瀉症狀，9月3日因四肢出疹主動至衛生所採檢後通報，經檢驗排除登革熱但疑似屈公病而再次採檢，並於今日確診。

新店區個案則於8月31日出現發燒、關節痛及肌肉痛症狀，9月2日至6日多次至診所就醫，經7日、11日兩次採檢後，檢出屈公病抗體陽性於今日確診。

羅一鈞指出，中和區個案發病前曾有國強嶺及周邊環境活動史，依其發病日研判與國強嶺群聚感染有關；新店區個案平時活動地以住家周邊為主，但發病前曾到中和區內南里，而該地已有確診個案，研判在內南里感染的可能性較高，均列為國強嶺群聚感染，該事件累計已有7例確診。

羅一鈞說明，目前2人均未住院且已過可傳染期，接觸者也無疑似症狀，將持續監測至9月底，國強嶺相關步道封鎖也預計持續至9月底。

今年我國累計74例屈公病，其中8例為本土病例，均居住新北市，包含中和區6例、新店區及土城區各1例；另境外移入病例66例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸46例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

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