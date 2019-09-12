係金Ａ！世界搏茶會黃金紅茶風味獨特

2019-09-12 16:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「2019世界搏茶會」正在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行，十大亮點和九大博茶好禮吸引成千上萬民眾參與，其中由黃金粉加上嘉義頂級紅茶沖泡的「黃金紅茶」，獨特好風味令人讚賞。

揚名國際的茶藝總監謝明素指出，嘉義頂級高山紅茶的口感與韻味，放眼世界也是一等一的，為了這次世界搏茶會，特別採用嘉義縣首屆紅茶評鑑得獎紅茶，沖泡後再以急速冷凍方式保留其特有的茶韻和香氣，喝過的遊客都讚不絕口，如再加上日本進口食用黃金粉沖泡，口感更滑順，就只能以頂級中頂級來形容了。

遊客表示，如流沙般的金粉在茶水中形成炫麗多變圖案，如夢似幻視覺效果極為華麗吸睛；加上綿密滑潤和順喉口感，以及陣陣紅茶甜香，成為滿足視覺、味覺、嗅覺的高品味饗宴，更營造出茶藝文化新美學。

謝明素說，「黃金紅茶」原本每天限量100杯，中秋節3天連假將加碼至200杯，雖然光是黃金粉的成本每天就要花費萬元，但很開心看到大家喝完「黃金紅茶」的喜悅神情，就覺得一切都值得。

世界搏茶會將舉辦到9月16日，而想一品「黃金紅茶」好滋味的民眾，可把握中秋節連續假期前往參與，每天下午1點在時尚主題館以「獨嘉大壺泡」品茗方式限量敬奉，前10位打卡民眾還能以特有高腳杯品飲「係金Ａ」的黃金紅茶。

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