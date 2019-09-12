台中天空灰濛濛 7空品AQI亮橘燈

2019-09-12 17:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕受東北風影響，台中市今起連續3天空氣品質變差，截至下午3時止，全市16座空氣品質監測站中，7站亮起橘色警燈。環保局說，已啟動通報前30大工廠降載等各項應變措施，減緩空品持續惡化，提醒市民如有不適宜避免非必要戶外活動。

環保署通報12日起連續3天空氣品質將轉差，中市16座測站空品AQI值下午點過後，東大、忠明、文山、烏日、大里、霧峰、太平等7測站的AQI值先後都超過100，亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號。

環保局長吳志超說，未來3天風場穩定，污染物擴散效應差，指標污染物為PM2.5及臭氧，市府已通報前30大工廠自主降載、出動各區稽查人員加強稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝。

他又說，市府督促台中火力發電廠預作減排措施，自今日凌晨0時至上午7時友善降載400MW，加上2部機組歲修未發電1100MW，預計上午11時至下午16時30分持續減排；同時，通報機關學校調整戶外作息，減緩空品惡化

環保局說，將持續監控空品並加以應變，減少空污情況，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動，出外時配戴口罩。欲掌握空品即時狀況，可至台中市環保局空氣品質監測網查詢。

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