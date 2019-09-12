藍營扯收購文旦後棄置 農委會斥政客︰次級品做堆肥

2019-09-12 15:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會今年啟動文旦大果收購機制，防止次級品流入市面造成價格下降，但是立法院國民黨團質疑花蓮縣竟發現有文旦棄置埤塘，農糧署長胡忠一駁斥，政客不實謠言會造成恐慌甚至影響價格，那是大果次級品作為土壤改良推肥使用。

國民黨立委童惠珍、陳宜民、林麗蟬和台南市議員謝龍介等人今天召開記者會，直指農委會在花蓮丟棄大量文旦，要求檢調介入調查。農委會農糧署今天下午召開記者會嚴正駁斥，署長胡忠一表示，政客不實謠言讓事務官覺得不可思議，他要代表農民痛罵此事，造成農民恐慌影響價格。

胡忠一說明，今年因為白露到中秋只有5天，銷售期短，所以為了保障農民收益，維持文旦合理價格，不要讓大果影響價格，因此今年正式啟動文旦大果收購分級處理，今年產地價格上漲，昨天每公斤平均價65元，去年同期是19.3元，上漲237％。

胡忠一指出，由於文旦大果屬於次級品，流入市場會造成價格下跌，所以啟動收購措施減少市場流通量，以保障農民收益，農委會輔導台灣文旦大聯盟所屬的農民團體，包含台南麻豆區農會、花蓮瑞穗鄉農會和雲林斗六市農會等等，以每台斤10元收購大果後，依照等級分級處理加工，例如製作果汁和精油，而大果中的次級品則作為堆肥使用。

胡忠一表示，今年全國收購的大果截至昨天共4031公噸，占整體產量5％，其中花蓮收購約1800公噸，800噸作為精油加工使用，另外1000公噸品質差的大果則作為土壤改良堆肥，並沒有把文旦丟入埤塘，而是堆肥過程中要先進行挖地掩埋才能後續發酵，但是因為最近下雨才出現積水，等曝曬乾燥後，跟土壤攪拌做堆肥，大概需要半年時間。

胡忠一指出，對於文旦被放在田邊池塘旁邊，還說有人要拿來賣根本是完全造謠，由於是瑞穗農會管理，他們會建議瑞穗農會提告。

瑞穗農會產銷履歷第七班班長陳金河表示，政治人物的說法是對實際狀況不清楚，瑞穗農會收購的大果分成三部分處理，做精油、果醬和堆肥，大果中的不良品無法做精油和果醬，堆肥部分農會有規定放置場所，做成有機質肥料，經過腐熟才能改良土壤性質，農會汰除的大果穩定了市場行情，所有農友都很感謝農糧單位的這項機制，讓文旦價格今年順暢流通，不是隨意棄置而是製作堆肥。

胡忠一表示，文旦今年收穫面積約4200公頃，年產量約7.2萬公噸，比往年增產5％，加上今年白露到中秋採收銷售期間僅有5天，所以除了今年1月起輔導農民提早採收，也輔導成立台灣文旦大聯盟，推動文旦外銷、加工和促銷等措施，今年外銷量截至昨天已經達到4205公噸，比去年同期1842公噸增加128％。

胡忠一也以農家子弟身分說，文旦是季節性水果，一年一次的收成，希望政治人物不要看圖說故事，對收益會造成很大的困擾，說文旦價格崩盤是外行人故意挑釁，政治人物講話要負起政治責任，相信他們是沒有做功課、故意扭曲，唾棄不實言論和指控，政府推動政策絕對坦蕩蕩，基於照顧農民和消費者，在市場得到好的價錢。

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