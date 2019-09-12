運動前熱身不足…快跑啪一聲 「網球腿」上身

2019-09-12 15:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕運動前務必暖身自保，否則會造運動傷害。

40初頭的「華哥」日前與客戶相約打小白球，因未先進行暖身運動，在快跑跳上開球台之際，瞬間聽到「啪」的一聲，痛疼讓華哥倒地不起，小腿肚整個漲痛。

此時他竟未立即就醫，還堅持打完全場，返家後用草藥敷了1週，沒想到小腿發黑膨脹，「宛如煙燻火腿」，緊急就醫檢查，確診為「內側腓腸肌部分撕裂傷」，治療2週後總算可行走，讓他鬆了一口氣

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱表示，患者當天打球前僅僅做簡單的暖身運動，因久未下場，以致於出發後就稍稍落後，為趕上進度，他趕緊快跑跳上發球台，就在右腳落下接觸草地瞬間，「聽到啪一聲，我就知道糟糕了」。

當時他以為是阿基里斯腱斷裂，擔心永遠與球場無緣，幸好經過治療，目前已經恢復正常生活作息，準備傷癒後再戰球場。

林琮凱表示，所謂「內側腓腸肌部分撕裂傷」又名「網球腿」，受傷位置位於腓腸肌的肌肉和與肌腱交界處，約莫在小腿肚附近，不少民眾會與腳跟的「阿基里斯腱」混淆，後者位置在腳後跟，連結小腿的腓腸肌、比目魚肌、屈指肌，兩者都是好發於球類運動，因為瞬間加速及變換方向，例如踮腳或跳躍動作，肌肉必須製造強力收縮，因而導致斷裂或撕裂傷，嚴重者可能就此斷送運動生涯。

林琮凱指出，一旦出現小腿腫脹疼痛症狀，務必盡快就醫，可透過超音波或者核磁共振確診，若肌腱沒有斷裂，多半無須開刀治療，可先休息、冰敷，並抬高小腿避免持續腫脹，同時會建議使用副木或繃帶固定患肢，必要時搭配熱敷、電療、推拿等物理治療，減輕疼痛狀況。

林琮凱提醒，發生「網球腿」的主因多半是熱身不足，因此下場前，務必做好雙腳肌肉伸展牽引的基本功。

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