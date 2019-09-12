家中支柱罹癌拒治療 癌症資源中心拉一把

2019-09-12 16:22

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症治療過程費用高昂，一名50多歲男性是家中經濟支柱，1天得打3份工養活家中老小，在確診下咽癌末期後，考量經濟負擔拒絕治療，但經轉介至癌症資源中心，終於獲得支援，願意接受治療。

衛福部國健署推動癌症資源中心超過10年，除了提供癌友所需的醫療輔具及康復用品外，更不定期舉辦營養照護講座、病友分享會、DIY課程及音樂會等活動，還有成立全癌和各癌別的病友支持團體，以期協助患者快速取得所需資源。

癌症資源中心分析10年服務量發現，求助癌症資源中心者女性占61%，並有高達9成為初次罹癌者，顯示初次診斷癌症時，遭受較大衝擊，最需要協助；主要服務項目前3名，則依序為社會資源的轉介服務占43%、癌症資訊占33%及心理支持占24%。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，獲得正確資訊包含了解疾病、治療、副作用、照護等，以及心理支持、適應經濟與生活的改變，是支持癌友順利完成治療的三大要素。

高雄長庚醫院癌症資源中心主任羅盛典就說明，該院癌症資源中心不只提供癌友營養照護、衛教資訊、心理諮商與資源連結等服務，更開發出兼顧風味與營養的管灌料理，讓食道癌癌友完成治療率由87.5%提升至99%，拒絕治療率由10.7%降至1.5%。

國健署統計，目前全台設置癌症資源中心的醫院家數，從2010年的49家增加至今年的74家，包含北部28家、中部18家、南部22家、東部6家，有需要的民眾可進一步諮詢。

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