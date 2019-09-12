臀部會陰部麻木刺痛不要拖 小心「馬尾症候群」上身

2019-09-12 15:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名40多歲女子，2年前患有椎間盤突出的毛病，但因症狀不明顯，疏於注意保健，不料，日前女子雙下肢麻痛，不良於行，且臀部有麻木刺痛感，小便的感覺變得遲鈍，到衛福部苗栗醫院求診，診斷是「馬尾症候群」，經安排手術，取出6公分的椎間盤；女子因神經受損嚴重，麻木和無力症狀改善但仍存在，但也避免下半身癱瘓的危險。

部立苗栗醫院神經外科吳聖文醫師表示，人體在腰椎1、2節以上是所謂的脊髓，以下就變成一條條的神經，也就是所謂的「馬尾」，若此部位受到嚴重的壓迫，一開始會出現坐骨神經痛的症狀，嚴重一點，臀部地方會刺痛麻木，最後無知覺，再不處理就會出現大小便無感覺的狀況，甚至下半身癱瘓；此症候群通常發生在腰椎4、5節間，或腰椎第5節及薦椎第1節間。

吳聖文說明，要診斷馬尾症候群，除了透過醫師詳細的感覺皮節分布的評估，肌力測試，肌腱反射等理學檢查外，尚須透過X光，電腦斷層及核磁共振，做最後的確定診斷。

吳聖文指出，若影像學表現出嚴重的壓迫，而臨床上出現類似馬尾症候群的情況時，要儘速向神經外科醫師求診，因為若是單純的坐骨神經痛，此時開刀處理通常不會有太多的後遺症，但若是等到臀部麻木刺痛甚至無知覺，或者大小便無感覺甚至下肢無力時再處理，通常會留下神經損傷的後遺症，若拖太晚處理，可能下半身癱瘓，終身需要導尿管，非常辛苦。

吳聖文提醒，預防勝於治療，平日應多注意脊椎和姿勢的保養，不要久坐久站，避免長時間彎腰搬重物低頭等。

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