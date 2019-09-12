關注氣候變遷 政大邀媒體連續1週顯著報導

2019-09-12 16:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球氣候變遷議題嚴重，如格陵蘭冰層融化、巴西亞馬遜森林大火等，政治大學傳播學院鑑於英、美等國媒體串聯一起關注，也在國內發起學界、媒體界的聯合報導行動，已有35間產學媒體機構熱烈響應，盼從16日一連7天持續顯著報導，喚醒政府與社會來嚴肅面對。

政大傳院院長郭力昕表示，「氣候行動高峰會」將在23日登場，而全球正面臨嚴峻的氣候變遷問題，包含格陵蘭的冰層快速融化、巴西亞馬遜雨林野火蔓延、甚至台灣荔枝樹今年不開花，全球各界都應共同關注氣候與環境，台灣也不該缺席。

郭力昕表示，美國、英國等有170多家平面與電子媒體已決定，將從16日開始，連續1週以重要版面、新聞時段等，顯著報導或評論氣候相關議題；政大傳院多名師生決定，從學界發動，邀國內媒體也同步響應，至今已有21家平面、電子及網路媒體加入，另有14所新聞傳播學術單位也加入共同發起。

中華傳播學會理事、政大新聞系主任劉慧雯說，自己近年來多從事媒體素養教育，發覺外界都希望能透過媒體吸收科學知識，而在氣候變遷的議題非常複雜多元，反而更需要媒體整理，讓民眾看到更多元豐富的內容。

卓越新聞獎基金會執行長邱家宜表示，過去近1年國內新聞陷入總統大選泥淖，希望有機會促使媒體開扇窗，重視世界重要的氣候變遷議題，發揮媒體的議題設定能力

公視新聞部經理蘇啟禎說，媒體任務是監督政府、守望環境，加入氣候變遷的聯合報導行動，盼共襄盛舉，一起為地球做點事。

華視新聞部經理黃兆徽表示，曾在今年3月15日報導瑞典少女桑柏格為氣候罷課的新聞，當天用3分之1的時段播出相關報導，本來以為收視率會腰斬，沒想到還維持8、9成，收視率有0.83，未來也更有信心可持續投入相關報導。

大愛電視台總監葉樹姍說，已預計從16日起連續7天報導氣候議題，並認為除了新聞現象的呈現外，也應呈現出「每個人都是氣候變遷受害者」，並透過監督、甚至輿論施壓等，使政府、企業擔起相關責任。

中央廣播電台董事長平路也說，環境議題容易變成個人道德，但須深化議題，使每個人都認知到此事與自己切身相關，央廣也已跟英國倫敦國際新聞學會合作，舉辦新聞報導獎關注媒體氣候變遷等，盡力落實。

郭力昕說，學界也應走出象牙塔，在重要公共議題上集體行動，如今先呼籲台灣媒體關注氣候變遷，下一波也希望各領域學者能加入，包含環保學者、經濟學者等，共同探討如何落實地球永續發展。

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