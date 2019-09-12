台中國際動畫影展公布開閉幕片 《衝出迷境》、《喀布爾之燕》

2019-09-12 14:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際動畫影展下月在台中凱擘影城登場，放映世界176部動畫名作，市府新聞局長黃國瑋今（12）日公布開、閉幕片單《衝出迷境》及《喀布爾之燕》，強調華麗美術設計與劇情高潮迭起讓人驚艷，保證大飽眼福，歡迎把握早鳥優惠搶購。

黃國瑋說，台中國際動畫影展分為觀摩影片與國際競賽單元2大類，今年國際競賽單元高達2201件作品報名，最終選出來自全球28國、60部作品，加上觀摩影片116部動畫，總計176部精采作品。

他也說，影片將於10月11日至20日在台中凱擘影城放映，預售票13日中午12時起在全台7-11超商ibon售票系統開賣，原價160元，預售優惠100元，相當於62折，呼籲影迷朋友千萬不要錯過。

影展節目總監石昌杰表示，《衝出迷境》榮獲今年法國安錫動畫影展「另類長片競賽」首獎，講述突破人生困境、充滿關懷與勇氣的故事；《喀布爾之燕》，描述阿富汗民兵組織「塔利班」政權剝奪女權仍擋不住淒美愛情發展的故事。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，10天展期將放映66場次，包含12部長片、164部短片，影展更推出449元「上班也要看影展五日通行證」，10月14日至18日一證看到底，平均每場只要20.4元，相關資訊請上網查詢。

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