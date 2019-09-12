中秋哪裡玩？ 這個音樂市集可以玩通宵

2019-09-12 15:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋佳節哪裡賞月？台南黃金海岸船屋將於14日舉辦淨灘市集音樂節，活動時間當天下午4時至隔日凌晨4時，聽音樂作環保，「讓嫦娥不會笑台南沙灘髒」！

南市觀光旅遊局推動黃金海岸船屋活化，今年已招商委由競業股份有限公司經營，14日配合中秋佳節舉辦音樂饗宴，邀請國際音樂人與在地音樂人融合交流，船屋將設置3個舞台，使用英國頂級Funktion One音響，結合台南知名謎市集及淨灘活動。

競業公司表示，這次活動除音樂市集外，考量往年中秋節後，黃金海岸沿岸常有民眾施放煙火或烤肉等活動，造成沙灘環境髒亂甚至影響海洋生態系統，因此由年輕人發起公益淨灘活動，邀民眾為守護黃金海岸盡一份心力，該活動已透過網路邀約，聚集人氣響應淨灘活動。

南市觀光旅遊局局長陳信安說，美好的環境是影響觀光旅遊的重要關鍵因素之一，而台灣的生態觀光正走在歷史的轉捩點，這次活動除歡迎大家來黃金海岸船屋聽音樂、逛市集外，也希望能讓遊客瞭解環境資產的永續價值，以「學習成長」的心態身體力行，打造另類以環保為主題的體驗觀光模式。

南區區公所為支持鼓勵學生利用假期做志工服務，也提供參與淨灘活動學生服務時數證明，讓今年中秋團圓除賞月吃美食賞美景之外，更可在黃金海岸實踐淨灘的環保觀光經驗。

音樂市集活動時間，14日下午4時至隔日凌晨4時，入場清潔費，每人200元，有戶外舞台表演、謎市集、戶外電影院等活動；下午4時至5時30分淨灘自由參加。

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