引入建築美學 交大餐廳融入清水模風格

2019-09-12 13:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新學期新氣象，交通大學餐廳引入建築美學重新開幕，開學後學生陸續回到校園，發現原本只具功能性的便利商店引進博客來暢銷書區，搖身一變成為文青咖啡書店；第二餐廳融入清水模風格，打造誠品風用餐區，讓學生驚覺學校就有媲美書店及百貨美食街的用餐環境，直呼「太有質感了吧！」「交大真是越來越浮誇了！」

交大總務長張基義表示，暑假期間交大陸續完成十三舍及第二餐廳重新翻修與設計規劃，由交大建築所曾令理助理教授提供美學指導，一改過去傳統學校餐廳形象，打造質感與美學兼具的用餐環境，讓交大師生從校園用餐環境中感受生活美學。

位於學生十三舍的便利商店為全台第一間校內複合式商店，在明亮的窗景旁規劃木白色調咖啡座位區，並設置博客來排行榜暢銷書專區，打造書香閱讀空間。8月啟用後吸引許多師生在上課前享受寧靜的閱讀時光，更有許多校友聽聞消息後相約返校朝聖，直呼這根本是「交大新高度」。

令人引頸期盼的第二餐廳也在9月9日開學當日正式營運。全新裝潢的第二餐廳以仿清水模斑駁的紋路工法，搭配木紋色系，塑造出時尚又具文青質感的意象。在第二餐廳內的便利商店則以「木磚網美牆」作為隔飾牆，吸引許多學生拍照、合影留下青春印記。餐廳提供的餐點也非常多元，提供各式飲品、蛋糕的「85度C」咖啡、學生最愛的「姐妹雞腿」、供應麵食類的「二弄堂」，其他茶飲、早午餐、素食料理也一應俱全。美式潛艇堡Subway也預計在11月加入服務行列，提供師生更豐富的用餐選擇。

除了用餐空間，餐廳內也規劃閱讀區及研討會議室供同學使用，打造多功能的複合式環境，讓學生吃飯、讀書、分組討論，所有需求一次滿足。

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