中秋連假下午4點起湧返鄉潮 塞車時段、路段報你知

2019-09-12 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕今日下班後緊接著就是連續3天的中秋假期，交通部高公局表示，預估今日下午4點後就會出現返鄉與南下車潮，13、14日上午南向及14、15日下午北向將出現車流，提醒民眾避開塞車熱點。

高公局指出，參考近3年中秋連假交通特性，本次中秋節連續假期以旅遊車流為主，高公局提醒，13、14日上午南向車，應避開國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西路段，改為下午及夜間好走時段行駛。預估明天中秋節是連假最塞的1天，國5南下南港系統到坪林等行車時間是平常4到5倍。

另外，14、15日下午北向車，高公局建議利用上午時段或改走台61線西濱快速公路等替代道路，另外，行駛國5前往台北方向的民眾，符合高乘載管制（HOV）規定3人以上之小型車輛，可利用HOV時段（14-21時）。惟HOV時段內之前2小時為消化整理高乘載前湧入之車流，故建議可利用17-21時之時段；至於不是HOV車輛則建議利用上午時段提早出發；另下午13-17時從頭城行駛台9線至坪林銜接國5較行駛國5通過雪隧較省時，故可多加利用台9線北返。

高公局呼籲，可利用高速公路1968App查詢即時路況及旅行時間預報；高公局建議，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，建議民眾在高速公路易壅塞地區儘量利用省縣道，不要上易壅塞的國道路段。

另外，中秋連假收費措施為13日至15日實施單一費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，深夜0-5時暫停收費。

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