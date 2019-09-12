老夫妻撿拾回收物 南市資收關懷計畫價格更優惠

2019-09-12 13:31

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康一對70多歲的謝姓夫婦平時仰靠撿拾資源回收物變賣，補貼家用，但夫妻倆年事已高且行動不便，要把回收物載去變賣相當不便。南市府環保局得知後，利用資收關懷計畫協助，將謝老夫婦近日撿拾的回收物變賣，價格也優於市價，讓夫妻倆相當開心，市長黃偉哲今也特前往訪視慰問，送上課桌椅及應景的月餅禮盒。

據悉，謝老夫婦一家6口住在租來的房子，家中生活經濟仰賴兒子在工廠工作的微薄薪資，老夫妻雖行動不便，但平時仍會撿拾資源回收物變賣補貼家用，不過，因許多資收品回收商都不願意回收，拿不到變賣憑證，補助金也相對較少。

因緣際會下，謝老先生得知市府啟動資收關懷計畫，不僅變賣的回收物可獲得價金，部分價格更優於市價，且玻璃瓶、紙容器及廢輪胎等回收物也可交給清潔隊，增加更多補助金，讓謝老夫婦相當開心。

台南市長黃偉哲今也前往訪視慰問時，得知謝家年幼的孫子沒有課桌椅，寫功課竟直接趴在床邊，趕緊送上藏金閣整理過的學校汰換課桌椅，希望小弟弟及妹妹有張自己的課桌椅，可以專心做功課好好讀書。

市府環保局說明，8月啟動資收關懷計畫，針對低收入戶、中低收入戶、中低老人生活津貼及身心障礙資格之資收個體戶給予補助，目前約有69戶參與，資收個體戶將回收物拿到清潔隊或合格回收業者，索取憑證，皆可領取現金補助，每人每月上限3500元。

環保局表示，該計畫補助經費有限，目前已補助2成，以謝家今收取的回收物為例，在外面僅能變賣約50元，但由清潔隊收取變賣價金約365元；資收戶若行動不便，也可和清潔隊約時間，由清潔車幫忙載送回收物，該計畫補助款用罄為止，歡迎符合資格的資收個體戶踴躍報名。

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