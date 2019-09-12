小孩如何長高高？中醫師：掌握這些轉骨好時機

2019-09-12 12:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「我家小孩還有沒有長高的機會？」現代社會生活富裕，爸爸媽媽們對於小孩身高的冀望不減反增；中醫師表示，人體的發育生長和先天遺傳、後天脾胃消化吸收功能息息相關，適度的彈跳運動與充足的睡眠可幫助長高，家長也可多留心小朋友進入青春期的第一個表徵，掌握轉骨好時機，高人一等將不是夢。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲表示，進入青春期，出現第二性徵之後，代表小孩開始邁入人生中第二個快速長高時期，長高包含軀幹抽高與四肢拉長，一般而言四肢拉長的速度比軀幹抽高快速，遠端肢體又比近端肢體迅速，因此青春期初期的生長多是手腳變大，接著才是軀幹拉長。

小朋友進入青春期的第一個表徵，小男生大約12歲，發育過程中的第一個現象是陰囊變大，接著出現體毛的增長，隨著進入身高快速長高的2年；小女生大約10歲，第一個現象是乳核稍微有硬硬痛痛的感覺，代表乳房的發育，接下來出現體毛的增長，隨著進入身高快速長高的2年，緊接著月經才來潮。

鄒曉玲指出，統計發現，長高的高峰期女生比男生大約早2年，而小女生長高速度的巔峰約在月經來潮前半年，因此辨識何時出現青春期「第一個」第二性徵是開始轉骨調理的關鍵時機，若等到小男生變聲、喉結很清楚了，或是小女生月經已經穩定來潮，就已經錯失了長高速度的高峰期。

青春期小孩的身高能長多高？鄒曉玲說，遺傳因素影響很大，一般可以透過父母的身高計算小孩成年時的預測身高，計算方式為：男生=（父親身高+母親身高+12）/2；女生=（父親身高+母親身高-12）/2。

長高的機轉在於小朋友骨頭當中的生長板還有分裂能力，一旦生長板已經閉合則不會再長高，若要知道生長板是否閉合可以至小兒科照X光檢查骨齡。

鄒曉玲說，人體的發育生長和先天遺傳、後天脾胃消化吸收功能息息相關，身材矮小常見的類型包含脾胃虛弱、食慾不振型，氣虛痰濕、矮小肥胖型，肝氣鬱滯、情緒抑鬱型，陰虛火旺、睡眠障礙型。適度的彈跳運動以及充足的睡眠是長高的助力，在孩子發育的階段，中醫師會針對不同原因進行體質調整，協助轉大人。

此外也提醒家長們，小朋友還沒進入青春期之前不需要過度進補或服用轉骨藥方，以免造成生長板提早閉合而喪失長高機會；外食族群要留心含糖飲料不能攝取過多以及外食餐具帶來的塑化劑問題。建議現在課後補習與才藝課滿檔的小朋友保持愉快的心情，全身氣血暢通也能對身高有所幫助。

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