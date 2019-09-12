落腳苗栗 全國首座遙控無人機考照場啟用

2019-09-12 12:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民用航空法遙控無人機專章將於明年3月上路，全國首座「遙控無人機術科測驗場地」今天在苗栗縣後龍溪畔的模型飛機場啟用，交通部長林佳龍、民航局長林國顯、苗栗縣長徐耀昌、國家中山科學研究院院長杲中興都出席參與。

林佳龍致詞時表示，今天的啟用典禮也象徵著我國遙控無人機管理，邁入專業化證照制度的新里程。無人機極具未來性，透過立法管理以符合產業及社會需求，可帶來龐大的商機及休閒、娛樂等多面向的需求，政府也將台灣的產學研結合起來，促進產業、運動等運用發展。

民航局指出，選定苗栗後龍溪畔場域作為術科測驗場地，主要原因為附近並無限航區、機場、飛行場或人口稠密區域，且多年來一直作為苗栗縣航空模型飛行協會辦理模型飛機嘉年華及飛行練習之用，早已被航模玩家視為條件優異、風景絕麗的活動場域。

為了配合民航法修正及無人機考試作業，民航局委託國家中山科學研究院進行場地整備，經整備後場內劃有一條長300公尺、寛20公尺的飛機跑道及3個直昇機與多旋翼機測驗區，可滿足最大起飛重量150公斤以下各構型（飛機、直昇機、多旋翼機）無人機的測驗需求，也是全國第一座標準的示範場地。

民用航空法遙控無人機專章於明年3月上路後，個人休閒娛樂用的未達2公斤無人機飛手，免操作證；2公斤以上未達15公斤無人機飛手，需通過學科測驗合格，取得普通操作證。

個人休閒娛樂用的15公斤以上無人機飛手及直執行政府機關、學校或法人業務的無人機操作者，則需通過學、術科測驗合格及體格檢查，取得基本級專業操作證；所有操作證之有效期限為2 年。

今天全國首座「遙控無人機術科測驗場地」啟用典禮，中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程，以及定點起降與四面停懸、八字水平圓等測驗項目；之後依中央機關、地方政府、法人團體等順序分批執行，以滿足明年法規上路後的證照需求。

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