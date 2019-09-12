電桿全面地下化 雲縣156線麥寮至崙背段道路改善

2019-09-12 12:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣156線麥寮至崙背路段道路品質可望大幅提升，經雲林縣府極力向中央爭取經費，將斥資2億元進行大幅整修，台電及中華電信也將配合電線桿下地，公車改智慧站牌，讓民眾行車更安全，搭車更便利。

縣道156線為六輕通勤、蔬果產業運輸、觀光人潮及麥寮、崙背鄉民行車要道，但因年久失修，路面下陷等，影響行車安全。交通部公路總局補助1億6800萬元、雲林縣府配合款為3200萬元，合計2億元，工程範圍為縣道156線0K+000~8K+900，長度8.9公里，台電及中華電信也配合電線桿下地，預計於109年9月30日完成管線地下地，道路工程也將於109年11月30日前完工。

雲林縣長張麗善表示，除改善路面外，車道也會重新配置，規劃設置公車候車亭，電桿地下化，綠地整理及增設約100盞路燈等，預期可提升156線道路品質、行車安全，友善人本環境，並串聯周邊觀光景點（如紹安客家文化館、千巧谷牧場等），彰顯在地特色之景觀工程。

麥寮鄉長蔡長昆也建議，由於道路兩側側溝沒有加蓋，又寬又深，希望能一併處理，最好能加蓋，如果經費不許可，相關安全措施也應一併進行。

副議長蘇俊豪也建議，61線快速道路交流道附近轉彎空間小，希望能將側溝加蓋，增加空間，並做好水泥護欄，以確保行車安全。

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