空姐化身海中蛟龍 為冬泳澎湖代言

2019-09-12 12:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第4屆的冬泳澎湖活動，今日請來遠東航空看板空姐跨海代言，並由馬公市長葉竹林領軍展開試泳，10月27日正式在嵵裡沙灘登場，今年贊助單位遠東將送出國際航線機票，還有百世多麗花園酒店贊助市價3萬元的大總裁房住宿券。

今年冬泳澎湖活動，目標朝向千人報名，目前報名泳者最小10歲、最年長的80歲，報名時間至9月20日止，除了遠東航空大手筆贊助遠航國內線機票30張，以及國際線不限航點來回機票2張，作為選手摸彩品外。遠東航空關係企業遠行旅行社更祭出自由行機加酒優惠方案，三天兩夜3888元起、四天三夜4388元起，同時還加碼贈送48小時機車出租（2人1部）。

市長葉竹林表示，「冬暖澎湖．泳出健康」活動今年已邁入第四屆，慢慢的打出口碑，馬公市公所除了努力爭取各地參賽者來到澎湖，延長觀光季，更期望冬泳能夠成為每年觀光淡季的主要運動賽事。雖然今年受到香港反送中運動影響，原本締盟的香港游泳會好手報名銳減，但仍有信心超過千人報名。

馬公市文創課表示，為鼓勵澎湖民眾踴躍參加冬泳賽事，凡設籍澎湖縣居民，持身分證明至馬公市公所文創課報名，即可享五折200元優惠。組別分為休閒組（500M）及鐵人組（1500M），其中鐵人組以分齡分組方式錄取完泳前三名，頒發獎品；泳賽全程採用晶片計時。活動前一天10月26日下午舉辦環保淨灘活動，號召冬泳民眾及當地居民一起響應淨灘。，

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