新北市6例屈公病例 環保署呼籲徹底清除孳生源

2019-09-12 12:04

〔記者羅綺／台北報導〕今年新北市已出現6例屈公病病例，境外移入病例也達17例，全國今年累積境外移入病例64例，為近10年同期最高；環保署呼籲民眾，應主動檢視、清除積水容器，徹底清除孳生源。

環保署表示，跟登革熱一樣，屈公病主要傳播媒介是埃及斑蚊或白線斑蚊，北部地區為白線斑蚊。白線斑蚊主要棲息在戶外，包括戶外樹洞、儲水桶、空瓶、廢輪胎、廢棄容器等，都是病媒蚊可能孳生的位置。

根據疾病管制署「登革熱/屈公病防治工作指引」，屈公病發病初期的症狀與登革熱非常類似，主要的症狀是突然的發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀約持續3-7天，大部分患者都可以完全康復。但與登革熱較不同的是，部分患者從發病開始即出現嚴重的關節痛，並持續數週或數月，民眾不可掉以輕心。

環保署表示，新北市環保局已配合衛生單位進行戶外公共環境噴藥消毒與動員清除孳生源，8月31日起衛生單位針對國強嶺登山步道八條分道列為管制區域，將持續噴藥消毒直到疫情解除。環保署也加強督察，並提供蘇力菌，用於孳生源巡檢時，於積水處進行預防性投藥。

環保署呼籲，目前氣候條件仍屬適合病媒蚊生長期，唯有全民一起徹底清理環境，以清除、減量、封填等方法，減少環境中所有積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，才能確實防範病媒蚊孳生。

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