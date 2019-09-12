高雄勞工大學第36期 9/14開放線上報名

2019-09-12 11:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工大學第36期共開設123門課程，含時尚技能、生活技藝、休閒育樂及工作技藝等4類，9月14日起開始受理報名，9月27日截止，開課地點除前鎮區勞工局、獅甲會館、鳥松區勞工局澄清服務中心、鳳山區鳳山地方文化館等上課地點外，為服務北高雄民眾，本期於岡山區公所開設「一次學好韓語發音」、「四柱八字子平學」及岡山就業服務站開設「毛線編織樂」，歡迎踴躍參加！

勞工局長王秋冬表示，勞工大學上一期課程共開設了105班，有1790位市民朋友參加，本期持續開設熱門課程外，也有許多新開課程。

為了讓勞工朋友培養第二或第三專長，豐富斜槓人生，本期開設「可以監工了！看得懂室內裝修施工圖」，讓學員從製圖概念到各大平面圖都一目了然；還有「日語基礎50音班」、「一次學好韓語發音」，從頭開始學習發音，打好進入外語世界的基礎；及「手作布藝班」，透過手作的學習製作簡約實用的家飾袋物；與「電繡文創 2.0 / 平日班」，學習以車針當畫筆結合時下流行圖案將繪畫與電繡融合一體呈現細緻作品；另外，休閒育樂課程也開設「享瘦增肌運動趣」，傳遞學員正確的運動觀念，在運動過程中訓練肌肉、增加肌力及肺耐力，讓學員享瘦健康又有活力，還有許多實用熱門課程，市民朋友千萬不能錯過，名額有限，秒殺課程報名要搶要快唷!

詳細課程內容可上勞工大學網站查詢，或電洽07-3328110分機322、323。

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