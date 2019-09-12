培育國機國造人才 岡山農工攜手漢翔航空

2019-09-12 11:32

〔記者林曉雲／台北報導〕培育國機國造人才，教育部國教署輔導岡山農工從106學年起，開設「航太精密機械就業導向課程專班」，高三下學期到漢翔航空實習，除可領生活津貼與獎助學金，畢業後還有機會成為漢翔正式員工，二年來留用率分別為90％、100％，一畢業就往航太夢想大步邁進。

國教署高中職組組長韓春樹表示，國際航太產業大廠、漢翔航空工業股份有限公司，位居台灣航太產業的龍頭地位，有志從事航太工作的年輕學子往往都將漢翔視為第一志願，不過，以精密機械為主體的航太產業，就業門檻相對較高，國教署與國立岡山農工創設的「航太精密機械就業導向課程專班」，即成為許多學生想進入漢翔工作的最佳管道。

國立岡山農工與漢翔航空合作開設的「航太精密機械就業導向課程專班」，自106學年度開始招生，以培育「國機國造」及航太產業基層技術人才為號召，吸引學生參與，高一、高二上機械等基礎課程學習，高三下學期轉往漢翔實習，期間由漢翔加強航太零件、綜合機械加工等專業技能訓練，讓學生學習最符合業界需求的專業技能。

除學習專業，漢翔也會發給每位學生生活津貼每月2萬4千元，國教署每學期再另外核發5千元獎助金；畢業後，若當年度就業累計3個月以上，國教署還會加碼每人1萬元就業獎勵金，做為專班學生「畢業即就業」的鼓勵。

據統計，「航太精密機械就業導向課程專班」106學年度企業留用比率高達90％；107學年度更是100％全數留用，起薪2萬4427元，工作滿一年若取得相關乙級證照，薪資調升為2萬8575元，工作滿三年且經公司考核通過，即成為正式員工，以「員級」員工任用，起薪3萬元以上。

國教署韓春樹組長表示，岡山農工已與漢翔簽訂意向書，自108學年度起每年都將繼續合作辦理該專班，「做中學」是技職教育一大特色，高職學校的課程著重實務操作與理論結合，重視學生技能學習與就業能力培養，在就業選擇方面，學校均努力媒合優質企業並合作開班，兼顧學生就業保障與未來職涯發展。

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