違反黨政軍條款遭罰200萬 台灣藝術台：妙天已辭董事

2019-09-12 10:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣藝術台股份有限公司所經營「台灣藝術台」因最大股東兼董事悟覺妙天去年成立「國會政黨聯盟」，違反衛星廣播電視法的黨政軍條款，昨遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰200萬，台灣藝術台今證實，妙天已請辭董事，並辦理股份移轉中，收到處分內容後，如果有違法將改正。

昨NCC舉行第873次委員會，會中討論到台灣藝術台相關問題，NCC指出，妙天持有該公司7成股份計有2100萬股，不只是最大股東，也是公司董事，但後來妙天於去年10月籌組國會政黨聯盟，完成登記手續，也自己擔任黨主席，已涉及違反黨政軍規定。

NCC解釋，台藝公司違反包括衛星廣播電視法第5條第4項禁止政黨黨務人員投資衛星廣播電視事業之規定，裁罰100萬元，限期1個月改正；以及也違反同條第5項中，有關政黨黨務工作人員不得擔任衛廣事業董事等規定，也裁罰100萬元，限期2個月內改正。

台灣藝術台今也發出聲明表示，妙天於國會黨成立後，因囿於黨務繁忙，無暇顧及，致疏未立即辦理相關事宜，經公司向其通知後，妙天已向公司董事會提出辭任，並已在辦理相關股份轉讓等事宜。惟上開相關作業程序，尚須時日，始克完成，台灣藝術台並非刻意且有重大違反相關法令。

對於NCC認為台灣藝術台違反衛星廣播電視法規定，共核課處200萬元罰鍰的部分，台灣藝術台說，因目前尚未接獲相關行政處分，對於實際處分內容，當無所悉，猶待收受行政處分後，再行研議，如確有違法之處，亦將依法改正。

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