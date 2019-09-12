高雄渡輪票價優惠延長到明年一月底 歡迎大家到高雄遊港！

2019-09-12 10:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄渡輪自今年農曆春節前開始實施票價優惠，將延長到明年1月底，民眾中秋連續假期到高雄可搭渡輪遊港！

高雄渡輪票價優惠包括:現金全票及機車原價40元降價優惠為30元，以75折優惠價計收；電子票證以5折優惠價計收20元、機車25元；高雄市民現金投幣票價以6.25折優惠價計收25元，實施至今搭乘人次已增加11%，明顯帶動旅遊人次成長。

高雄市輪船公司表示，旗津渡輪是高雄獨特的觀光運具，加上交通部觀光局實施的秋冬旅遊補助，大家可以到高雄好好玩一玩!

中秋連假期間將比照以往連續假期，旗鼓航線交通渡輪將於9月13日~9月15日每日上午11時至下午5時實施燃油機車管制，不提供載運燃油機車之服務，鼓勵於連假期間要到旗津遊玩的民眾，都可搭乘大眾運輸工具或利用腳踏車、電動車暢遊旗津，若想騎乘機車至旗津，可善用前鎮-中洲渡輪航線，由前鎮輪渡站搭船至旗津。

渡輪優惠票價適用所有渡輪航線，包含鼓山-旗津、前鎮-中洲及假日開航的棧貳庫-旗津航線，高雄市輪船公司表示，高雄港區非常適合闔家出遊、約會散步，旗津、鼓山、鹽埕都有豐富的小吃與歷史文化資源，棧貳庫與駁二藝術特區更是網紅、文青的打卡聖地。交通渡輪往來串聯這些觀光景點，在港區來來去去與大船擦身而過，更是高雄獨特的觀光資源，不過輪船公司仍要提醒大家，目前最優惠的方式仍是使用電子票證搭乘渡輪，大家到高雄來觀光，一定要記得攜帶一卡通、悠遊卡、ICASH或 HAPPY CASH，邀請大家趁著優惠期間安排一趟高雄港灣輕旅行吧!

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