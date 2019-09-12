熟女患足底筋膜炎痛到走不出門 醫用高頻熱凝術解痛

2019-09-12 08:46

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹40歲唐小姐愛逛街血拼，長期提重物頻繁走動，腳底疼痛不堪，後來痛到連出門都困難，就醫被診斷出罹患足底筋膜炎，台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞為她施作高頻熱凝術止痛，並建議她穿著舒適鞋墊，現在她又可以出門逛街了。

台大醫院竹東分院表示，唐小姐過去一週至少逛街3天，每次至少3小時，頻繁走動加上提重物，長期下來腳底開始疼痛不堪，尤其每到早晨起床下地的第一腳時特別疼痛，走不到20分鐘腳跟就發脹、疼痛難耐，即使坐下休息也沒有改善，本來喜歡出門逛街踏青的她，後來痛到只能整天待在家裡。

飽受腳痛之苦長達半年的唐小姐被診斷出罹患了足底筋膜炎，黃鼎鈞說，腳的結構側面看起來就像一把弓一樣，當腳著地時，因為體重會迫使足弓張開，足底筋膜也如弓弦一樣拉長，若是有足底筋膜炎就會產生疼痛。

黃鼎鈞說，在急性期發炎初期時要避免久走久站，儘量不要連續走到痛，更要避免提重物，需要24小時穿著鞋墊支撐足弓，避免赤腳，配合吃消炎止痛藥，幾個禮拜會慢慢改善。

黃鼎鈞強調，若疼痛超過數月甚至半年就進入了慢性期，一般消炎止痛藥等保守治療都已無效，建議做高頻熱凝術將支配足底筋膜的痛覺神經傳導及敏感性下降，再透過鞋墊的保護讓足底筋膜慢慢恢復，但是因為足底筋膜的耐力已經變差，還是得養成保護腳底的好習慣，不要過度使用，以免復發。

黃鼎鈞也建議，市面上鞋墊琳瑯滿目價差大，原則上選擇整個腳底覆蓋且有彈性可以貼著足弓的，最好在購買前可以諮詢足踝專科醫師，若是年紀大的長輩因為足跟脂肪墊萎縮，則需要穿厚的內底襯的慢跑鞋包住足跟，以減輕腳跟負擔。

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