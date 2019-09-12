09/12 各報重點新聞一覽

2019-09-12 06:02

自由時報

關心反送中「危害國安」// 李孟居真的被中國抓走了

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國失聯廿二天後，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上證實，「李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。」陸委會呼籲，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明。

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80.7歲 國人均壽創新高

內政部昨公布二○一八年簡易生命表，去年國人平均壽命達八十．七歲，創歷史新高紀錄，其中男性均壽七十七．五歲、女性均壽八十四歲，都是史上最高，分別比二○一七年提高○．二歲及○．三歲。

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iPhone 11 亮相 價格變便宜

蘋果（Apple）10日在加州古柏迪諾總部舉辦新品發表會，推出三款新手機iPhone 11、11 Pro及11 Pro Max；週五起開放預訂，台灣列入20日起上市的首波國家之一。

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聯合報

長照機構住民遲來的補助 每月數千元 4萬人受惠

重度失能失智者因照顧難度高，必須住進住宿式機構，估計全台逾八萬人住在機構，每月三萬至五萬元的費用，成為家庭沉重負擔。衛福部長陳時中昨天出席「國際慈濟人醫年會」宣布，擬採取定額補助，每月數千元，直接撥給機構，預計四萬多人受惠。

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藍中常委開砲 「郭王應知所進退」

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，國民黨中常會昨天砲聲隆隆，中常委呼籲郭台銘和國民黨立委王金平應知所進退，「如果國民黨敗選，郭台銘要承擔歷史罪名！」並要求黨中央只要一有連署動作，立刻祭出黨紀。

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中國時報

郭柯攜手拜廟結盟 藍中常委喊好聚好散 韓沉痛 不團結會後悔

繼幕僚赴中選會了解參選進程後，鴻海創辦人郭台銘昨清晨6時赴新竹城隍廟，與台北市長柯文哲共同拜廟，一起吃米粉湯，隨後郭親往柯家贈柯父母月餅，結盟參選已不言可喻。對此，儘管國民黨內中常委不滿，甚至說出「司馬昭之心」、「好聚好散」，但國民黨參選人韓國瑜仍在臉書沉重呼籲，別因不團結導致永遠後悔，並堅定表示「這次一定要贏」。

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曾說若選不上 全力支持黨提名人 悖離初選承諾 郭背叛初衷

新聞透視鴻海創辦人郭台銘昨天送柯媽媽、王金平月餅，都題上「莫忘初衷」。中秋送餅，原是禮輕情重；但暗藏機心，算計重重，就令人難以消受，尤其「莫忘初衷」四個字，出自郭台銘之手、之口，更讓人只有感慨、敢怒，卻毫不感動。

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屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國後失聯，中國國台辦昨證實，李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。（資料照）

內政部昨公布2018年簡易生命表，去年國人平均壽命達80.7歲，創歷史新高，（資料照）

蘋果（Apple）在加州總部舉辦新品發表會，推出三款新手機iPhone 11、11 Pro及11 Pro Max。（法新社）

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