鳳山地方爭取雙鐵共構 提升高鐵運量、帶動高屏發展

2019-09-11 23:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院宣布高鐵延伸屏東政策利多，高市人口數最多的鳳山地方爭取高鐵與鳳山火車站雙鐵共構，以現有的鐵路地下化隧道擴建延伸至屏東，有助提升高鐵運量，帶動兩地觀光發展。

行政院長蘇貞昌拍板定案高鐵延伸屏東，將由交通部評估四條路線方案，鳳山地方爭取高雄方案，北門里長謝秀霞支持中央政策，希望藉由鐵路地下化路線延伸至屏東，解決地方交通瓶頸、出土段噪音等問題，促進地方繁榮發展，打造高屏生活圈。

國民黨議員劉德林為地方爭取雙鐵共構，符合高鐵運量效益，又能兼顧地方發展；曹公里長翁國忠認為地方重大建設，不分藍綠應全力支持，以投資報酬率為考量，高雄方案更勝左營方案，未來也希望納入捷運黃線，讓鳳山火車站成為三鐵共構。

鳳山區立委許智傑表示，以人口數與高鐵運量為考量，鳳山與三民區兩地人口數合計大約70萬人，有助穩定高鐵運量，可發揮最大效益，也是最佳選擇，已向中央表達爭取高鐵行經鳳山到屏東，沒有國民黨所謂的卡韓、不卡韓的問題。

三民區立委李昆澤表示，高雄方案所需經費1200億元，工期長達12年，提醒交通黑暗期、商圈發展，只要對高雄有幫助，共同討論、嚴肅評估，尊重中央專業評估，但應兼顧地方民意。

鳥松、仁武、大社區議員邱俊憲指出，尊重中央專業評估，希望蒐集更多沿線居民意見，確保民眾對交通運輸的需求、國家交通建設的永續經營，與民意中取得最大的平衡。

鐵道局指出，若以高雄方案而言，高雄火車站有預留高鐵車站空間，但因雙鐵軌道寬度不同，可於現有台鐵地下化路線旁，增設高鐵地下隧道，三塊厝附近需徵收土地、拆遷民房，屏東段以地面通行為主，整體工程仍待進一步評估。

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