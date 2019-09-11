龔明鑫：2021年太陽能尖峰發電量 將超越3座核電

2019-09-11 20:19

〔記者李欣芳／台北報導〕政府正積極推動太陽能光電等綠能，行政院政務委員龔明鑫今天表示，預期到2021年夏天，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，超越3座核電廠的合計發電量，屆時這將是新里程碑，也代表台灣核能發電的重要性將降低。

近來全台天氣炎熱，日照充足，龔明鑫今天在行政院受訪指出，根據台電官網的資訊，9月2日當天上午，太陽能光電一度貢獻超過2GW，發電能力超過核二或核三廠的2部機組，是太陽光電的一個重要里程碑。另外，上緯示範風場總共要在今年底完成併聯裝設20支風機，其中已裝設12支，目標也提前到約10月底可完成。

龔明鑫表示，預期到2021年夏天，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，超越3座核電廠的合計發電量3.8GW。

龔明鑫指出，政府規劃的第2期「太陽光電2年推動計畫」，累計至2018年已完成2.8GW，到2021年將再完成3.7GW，將可帶動新台幣2220億元投資效益。

他表示，在此目標下，發展太陽光電有3大主軸，第一為強化產業園區，在工業局、加工出口區和科技部所轄工業區內設置太陽光電；第二是農、漁、畜電共生，鼓勵畜舍進行複合式利用，農漁專區建立農電與漁電示範專區，由台糖的國有土地帶頭先做；第三是中央與地方共推綠能，如屏東部分地層下陷區，不利耕作的土地可變更為太陽光電用地，台南市規劃屋頂型太陽光電等。

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