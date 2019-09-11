女移工遭「化骨水」蝕身慘死 苗栗青年明辦追思晚會

2019-09-11 20:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕29歲菲律賓籍女移工Deserie Castro Tagubasi，上月28日於苗栗縣竹南鎮科技廠工作時，不慎打翻有「化骨水」之稱的氫氟酸，液體噴濺到雙腿上，經急救後仍不治；苗栗在地青年不忍她的遭遇，更希望藉此喚醒更多人重視移工安全問題，將於明晚假竹南火車站前舉辦紀念活動，希望眾人能寫下祝禱小卡，慰撫死者親友的傷痛。

Deserie案發時身著半套式防護衣，轉身時不慎打翻氫氟酸，導致液體噴濺在未有防護衣隔離的背面下肢，導致後腿部大面積灼傷，經搶救後仍不幸魂斷異鄉；而她原定就要於本月返回家鄉，卻不幸因為工安疏漏導致慘死異鄉，令親友們悲痛萬分。

「不能讓她白白逝去」，苗栗在地青年黃海惟說，自己與朋友長期關注移工議題，而聽聞此次悲劇時希望能付出行動，不僅慰撫遺憾失去的生命，更希望喚起國人對移工的關注，藉此讓公部門能更加重視移工工作的權益與保障。

黃海惟說，與夥伴們於明天晚上6點，選擇人來人往的竹南火車站西站（前站）擺攤，希望讓民眾們一起來手繪小卡，寫下對Deserie或移工朋友想說的話，並於現場針對相關議題進行交流，後續收集完的卡片將轉交給Deserie的家人，也將關注移工朋友的小卡集結成海報，展示於網路及在地店家。

黃海惟認為，對於在外地辛苦打拚的移工青年能做的不多，所以希望以自身所長，透過藝術行動的方式傳達關懷，因此近期積極走訪移工常聚集的餐廳、雜貨店貼海報，期盼藉由此次活動讓更多人思考，如何改善移工遭遇的惡劣工作環境。

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