天天吃好料》彰化安溪蛤仔麵 鄉村飄香28年

2019-09-15 09:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是傳統的古早味！彰化秀水安溪蛤仔麵28年來，能在鄉間村落屹立不搖，靠的就是對食材的嚴選，以及湯頭天天熬煮的堅持！

「原本大家都不看好！」安溪蛤仔麵第一代老闆吳鑾英說，因為安溪村是典型的農村，28年前連個小吃攤都沒有，她選在老家開麵店，不少人都來澆冷水，還有鄰居直接跟她講，如果不賣了，願意買下生財工具。

吳鑾英表示，因為她曾在台中的牛肉麵店工作過，才想要回老家開麵店，考量到農村許多人不吃牛肉，決定只賣陽春麵與蛤仔麵，第一天開賣時，生意非常慘澹，差點就打退堂鼓，還好慢慢生意漸漸上軌道，也打開知名度。

但隨著吳鑾英年事漸長，也萌生退意，兒子王俊清捨不得老店就這樣收了，決定結束在台中神崗的餐廳生意，返家接手麵店。

王俊清說，他把經營餐廳辦桌、外燴的精神搬到麵店來，他希望能夠全家都來用餐，因此，除了賣麵以外，也增加滷味等小菜，也開賣爌肉飯與便當；也把老店重新裝潢。

「麵店所賣的東西，幾乎都是自己做的！」王俊清說，麵店最重要的湯頭，天天熬煮；滷味小菜也是自己來，還包括有夠費工的豬腳筋，連香腸也是自己灌的，紅茶也是自己煮的，因為全都自己來，最能夠為食物安全把關，自己放心的，才能給顧客吃。

許多常客都說，安溪蛤仔麵的湯頭，吃了不會覺得口渴，看似簡單的一碗麵，所有的用料都很實在，只是安溪蛤仔麵只賣早午餐，晚點來就吃不到了，不只是路過要來吃，許多在外地工作念書的人，回鄉都會來吃上一碗，在小小的湯麵中，吃到幸福的家鄉味。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法