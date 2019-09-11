減少澱粉與糖攝取 她成功治癒糖尿病

2019-09-11 19:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕44歲女子邱之沐因從事設計工作三餐作息不正常，體重達73公斤，她經常感到疲憊，上班昏昏欲睡，經醫院診斷，糖化血色素達10.7（正常值為4到6），確診罹患糖尿病，員林市宏仁醫院先給予3月藥物控制，隨後透過控制飲食、大量減少澱粉與糖的攝取、讓胰臟充分休息，並在晚餐後走1萬步，現在不僅不需要吃藥，一年來也瘦到53公斤。

邱之沐表示，十多年來經常久坐畫設計圖，幾乎沒在運動，每天一杯手搖飲料配零食，不知不覺體重突破70公斤，直到2年前發現身體渾身不舒服，就醫檢查發現糖化血色素竟高達10.7，罹患重度糖尿病，醫師還說「不知道能不能醫好」，可能要長期打胰島素。

邱之沐說，想到自己年紀輕輕竟要一輩子成為糖尿病患，且糖尿病會導致心肌哽塞、視網膜病變等，越想越可怕，懊悔為何不好好控制飲食，後來經三個月服藥控制糖化血色素至5.6後內，再遵從醫師交付的控糖配方， 目前體重來到53公斤，覺得體力變好，不會再天天喊累，很感謝醫師及時將她救回來。

員林市宏仁醫院副院長朱建統指出，注意到很多心臟病人是糖尿病患者的併發症之一，我國糖尿病病人大多數是跟家族史、肥胖、後天飲食和運動習慣不良有關，而糖尿病就是胰臟出問題，導致胰臟衰竭，而為使用刺激分泌胰島素藥物，也可能會影響腎臟功能，導致糖尿病患者面臨必須洗腎的命運。

朱建統說，為此提出控糖理念，首先減少攝取澱粉、水果及含糖飲料，因這些食物會分解葡萄糖、葡萄糖就是血糖，血糖高了就會加速動脈硬化形成，造成心臟負荷，另外減少使用刺激分泌胰島素藥物，這樣胰臟才能好好休息，只要能讓胰臟獲得充分休息，患者就能擺脫藥物，也讓胰臟、腎臟、心臟都恢復到令人滿意的程度，減少健保負擔。

根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病病人，且每年以新增2萬5000名病人的速度持續增加，糖尿病及相關併發症已嚴重影響國人健康，甚至位居國人十大死因之一。

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