當年6移工「為台捐軀」 他感嘆：移工不是雞！

2019-09-11 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕日前國民黨總統參選人韓國瑜，一席「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」言論，引爆歧視爭議；有網友憶起9年前的國道工安意外，當時釀成7死3傷的慘烈傷亡，其中7名死者有6名是來自印尼的逃逸移工，令網友不捨表示，「他們不是雞……只是想要被當成『人』看」。

2010年9月30日下午1時28分，南投縣國姓鄉國道六號北山交流道西行線匝道工程，在進行混凝土澆灌作業時，多根鋼架突然傾斜倒塌，長80公尺、重達2000公噸的鋼筋混凝土節塊，瞬間從約55公尺高空墜落河床，造成7人死亡、3人輕重傷，是國道史上最慘重的工安事故。

7名罹難者中有6名是逃逸的印尼移工，意外發生後，他們連名字都沒有，只見其他工人搜救時拚命喊著阿豆、阿力、阿七、阿九、阿偉、阿貴...

網友柏原祥6日在臉書貼文憶起此事表示，這類高空作業、極端危險的工作，很難找到台灣工人。所謂的「逃逸移工」是經由特殊管道與領班搭上線，跳進台灣沒人敢應徵，最危險、最骯髒、也最剝削的工殤之坑。

柏原祥指出，在與工頭私聊後發現，這群移工不是只做工程的事而已，轉換工地還沒銜接上的期間，他們還會到農園採收百香果、採茶、種絲瓜...勞權、勞保等是搆不著的高尚話題，有病痛則上藥房抓藥。

曾有農戶向柏原祥說，「如果把逃逸移工抓光光了，台灣將馬上面臨缺糧、缺水果、沒茶喝的窘境」。

柏原祥呼籲，台灣過往曾有本省、外省等族群之爭，隨著民主化後而漸漸融合，但遺憾的是，某些政客為了選舉利益，不僅再度挑起了族群之爭、階級、世代之爭，流露對東南亞族群的歧視，希望這些政治人物們來看看移工們的工作現場，他們不是沒有名字，也不是沒有面容，而是我們只專注他們做事時的手套、雨鞋、面罩，他們不是雞，也不需要攀龍附鳳，只是欠栽培，只是想要被當成「人」看。

柏原祥說，移工們是對我們社會有貢獻的弟兄姊妹，我們應當幫助他們在台灣這塊土地上安居樂業，一起守護台灣這個新故鄉。

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