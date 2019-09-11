6米高火炎山溜滑梯進駐 竹南頭份親子公園拚農曆年前完工

2019-09-11 19:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府打造貓裏喵親子公園後大受好評，目前再斥資3100餘萬，於竹南鎮獅山運動公園打造竹南頭份親子公園，將設計結合火炎山造型的山林綠遊昆蟲森林主題公園，包括多元共融的特色滑梯、無障礙遊具等，附近也將增闢停車場及假日市集，今早正式動工，預計明年農曆年前完工。

苗栗縣政府規劃於縣內打造3座親子公園，首座位於苗栗市的貓裏喵親子公園設有八爪章魚溜滑梯，每逢假日吸引爆滿親子，而苗北地區則將打造山林綠遊昆蟲森林親子公園，未來則擬於苑裡鎮打造海線地區的第三座親子公園。

苗栗縣長徐耀昌說，貓裏喵公園今年初開幕後，至今吸引超過10萬人遊訪，縣府再接再厲，於頭份竹南地區的獅山運動公園預定地，投入3100餘萬打造縣內第二座親子公園，規劃會有火炎山造型、6米高的溜滑梯，將是全國首創，創造豐富的遊憩環境，讓孩子們可以走出戶外，每個家庭也可享受愉快親子時光。

水利處長楊明鐃說，這座公園以山林為意象，結合在地獨特地景，總佔地面積約2公頃，其中一座溜滑梯長達28公尺，穿越整座火炎山，將會是最大亮點，此外也有許多共融式遊具、無障礙的遊樂設施、攀爬塔、戲水池及沙坑等，另也考量遮陰不足問題，也更加設棚架設備，並且設置兩座停車場，以紓解屆時人車擁塞問題。

頭份竹南親子公園經過2次地方參與式會議協調，匯集各方意見後規劃出的成果，有望成為新興的人氣爆炸景點，徐耀昌指示，力拚於明年農曆年前完工，讓苗北親子於春節時多個新去處。

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