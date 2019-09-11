掌握烤肉3大原則 歡度中秋「腸」保健康

2019-09-11 16:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中秋佳節總免不了和家人或三五好友相聚烤肉，但大千醫療體系觀察，中秋烤肉過後，因腸胃疾病來腸胃科求診的病人也增加，最常見的問題包括胃食道逆流、消化不良、急性腸胃炎及膽結石發作，醫師建議掌握預防食物中毒、減少攝入致癌物、聰明選食材等三大原則，就能避免突發的腸胃問題破壞過節的興致。

大千醫療體系後龍診所肝膽腸胃科醫師林德福指出，中秋節烤肉要盡量避免像是暴食、攝取太多油膩、辛辣的食物及攝取高糖分或酒精性的飲料，特別注意吃飽後到上床睡覺的間隔時間不要過短，這些因素都容易造成胃食道逆流與消化不良。此外，食物注意保鮮，如肉片、海鮮等烤肉食材在室溫下放太久、食材沒有烤熟，都容易導致嘔吐、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀。

林德福指出，處理食物前記得把手清洗乾淨、置放生、熟食的器具要分開使用、肉類、海鮮類等食材解凍後要盡快烹調、食物一定要烤熟且盡快食用，若在室溫下置放超過2小時容易腐敗孳生細菌，以預防食物中毒。

另，長時間的高溫燒烤容易讓食材烤焦，產生異環胺及多環芳香烴等致癌物，建議烤肉網架使用鋁箔紙阻隔碳火直接接觸到食物，或改用電磁烤盤取代炭火直烤，以減少攝入致癌物。

烤肉食材多選擇海鮮、雞肉、魚肉等白肉或低脂紅肉等肉類，降低飽和脂肪酸的攝取，蔬果食材方面選擇如茭白筍、茄子、絲瓜、玉米，增加膳食纖維的攝取，避免消化不良的情況。飲料則建議以白開水或是無糖的茶類代替酒、高糖分的果汁或汽水。

除了常見的胃腸道問題，林德福也提醒有膽結石的民眾也要避免吃太油膩的食物，以免誘發膽結石發作或併發膽囊炎，而出現右上腹或上腹強烈疼痛的情形。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法