大園部分地區 17至19日上午10點至下午7點停水

2019-09-11 16:34

［記者謝武雄／桃園報導］台灣自來水公司辦理「大園區和平西路流量計埋設工程」，將於17日至19日、每日上午10點至下午7點停水或降壓施工，停水區域包含大園區和平里、溪海里、田心里，停水戶數約2900戶；另大園區和平里（平南路、平成路、和東路）、溪海里（田溪路、溪海路）屬於水壓降低區域，受影響約300戶。

台灣自來水公司第二區管理處呼籲停水戶，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，台水公司免付費服務電話1910，桃園服務所334-6128。

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