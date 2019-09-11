妻捐65％肝救夫 同「肝」共苦團圓過中秋

2019-09-11 17:02

〔記者方志賢／高雄報導〕60歲胡先生5年前罹患淋巴癌，今年5月又因B型肝炎引發猛爆性肝炎，需要換肝才能救命，結褵24年的胡太太捐出65%的肝臟救夫，夫妻同「肝」 共苦，很高興今年能攜手團圓過中秋。

胡先生與太太今參加出院記者會，夫妻緊握雙手，鶼鰈情深。而從胡先生生病住院開始，胡太太每天詳細紀錄，包括哪天轉診、哪天住院、哪天開刀，甚至發炎、黃疸指數等數據資料，每一筆都是她對先生的愛，也因數值起伏，讓她知道先生病情不能拖，更加堅定要捐肝救夫。

高醫消化系中心主任張文燦表示，胡先生是在醫療團隊承諾會確保捐贈者的安全為第一要務下，才同意接受換肝手術，但術前評估時，卻發現胡太太的總膽管內可能有結石，甚至可能是腫瘤。

經醫療團隊中的胃腸內科醫師施翔耀，為胡太太施行逆行性膽道攝影，診斷是結石後立即取出，術後觀察兩天，確認沒有手術併發症後立即進行肝臟移植。

張文燦說，急性或猛爆性肝衰竭，是肝臟移植中最困難的手術，因為病人處於危急狀況，不僅肝臟、全身器官也都會有功能不全的現象，即使植入新的肝臟，有時恢復的情形也不一定盡如人意。

張文燦說，尤其胡先生術前的末期肝病指數已高達38分，危險換肝指標為35分，接近頂標的40分，而胡先生移植手術最後能順利成功，歸功太太捐出65%的肝臟，胡先生術後一週內即轉出加護病房，真正是「夫妻真愛感動天」。

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