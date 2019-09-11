駁南延案政策買票 林佳龍：當初蓋高鐵也有人說廢鐵

2019-09-11 17:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蘇揆拍板高鐵南延案，由於宣布時機點在2020選前，被視為政策買票。交通部長林佳龍今天駁斥外界說法，表示高鐵目前每日運量少則16萬人次、多則28萬人次，一年盈餘破百億，當初要蓋高鐵時，也有人說是「廢鐵」，這都是「見樹不見林」的觀點。

林佳龍今天出席中華郵政「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」成為台灣網路認證公司「TWID身分識別中心」合作夥伴記者會，會後針對高鐵南延及汽車運輸業管理規則103-1條延後上路接受媒體訪問。

林佳龍表示，高鐵南延案是國家發展重大政策，與政治無關，台灣要成為一日生活圈，能環島一週在6小時內回到原點，一定要靠鐵道串連，也要能夠成為快速、高速廊道。

林佳龍說，在此政策目標之下，交通部規劃西部高鐵、東部快鐵，南北延伸與串連，這跟選舉或政治無關；台灣因為鐵路現代化才發展的國家，若在100年前沒有前人打造鐵道路，就沒有如今便利的交通，同樣的考慮高鐵延伸問題，也要有百年遠見，來看現在做的事。

林佳龍指出，高鐵現在一天少則16萬人次、多則28萬人次，一年盈餘已經破百億，蓋高鐵時很多人也說會成為「廢鐵」，這都是一種「見樹不見林」的觀點。他說，基礎建設尤其是交通，創造的社會效益比票箱收入十百倍之多。

林佳龍說，40年前要蓋高速公路時也有人說這是「富人才能用的馬路」，現在兩條高速公路還不夠，還有東西向。票箱收入只是一部分，「社會效益，尤其帶動區域居民發展，以及國土整體規劃，才是政府思考問題的最重要角度」。

林佳龍說，高鐵沿線各場站，很多人說嘉義、雲林或彰化效益不夠，是因為「停的班次少」，他擔任交通部長後，大量增加停的班次少的場站，其實需求量相當大，不要認為是鄉下地方，很多人是搭高鐵通勤、旅遊，這都是非常重要的一日生活圈「生命線」。

林佳龍說，當高鐵往南北延伸時，就是要銜接西部高鐵、東部快鐵，不可能少掉這一段，路廊怎麼決定比較好。他說，過去政府訂定自償率問題，他認為很多都是「表面文章」，為了滿足自償率，很多數據也不真實，「若建設是對的，以國家資源縮短城鄉差距，此時不做更待何時」。

對於外界質疑行政程序還沒走完，為何先公布高鐵南延案？林佳龍說，蘇貞昌到屏東是針對幾條路廊審查，審查還是會按照程序進行，4月進行第一次、9月會有第二次。他說，國家發展政府投資相對佔總預算偏低的，前瞻建設就是將拿不走的建設留給下一代。

林佳龍也指出，過去高鐵南延審查的角度流於片段，不是從整體路網來思考，包含鐵路立體化，也讓每個縣市自提自償率，為何不由交通部規劃鐵道路網，就像台北都是中央出資，現在換到宜蘭、彰化、嘉義等地，財政困難時，應重新檢討審查要點，應由中央政府整體規劃，負擔更大的財政經費分配。

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