泥好，歡迎關嶺！關子嶺溫泉美食節21日登場

2019-09-11 15:07

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺溫泉美食節21日登場，3大主題迎賓，開幕當天有屏東台灣燈會與日本青森睡魔花燈與太鼓等隊伍巡行，熱鬧滾滾，盛況可期，歡迎民眾前往共襄盛舉，順便泡泥漿溫泉、品嘗山產美食。

南市觀光旅遊局今邀今年溫泉美食節形象代言人夏語心、吉祥物魚頭君以及關子嶺代言人小楓、小泉召開記者會，為活動暖身。

今年3大主題活動包括火王爺夜祭巡行、浴衣野餐納涼日與假日市集-浴衣體驗、手作學堂DIY、農特產。副市長王時思等各界人士同聲「泥好，歡迎關嶺」，邀國內外遊客一起迎接秋冬泡湯熱季。

觀光旅遊局表示，「火王爺夜祭巡行」已是關子嶺溫泉美食節重要祭典之一，今年加入2019台灣燈會製作的大鵬金翅鳥花燈以及來自日本青森縣弘前市的睡魔花燈，21日晚上6點30分在寶泉橋公園正式登場，邀請民眾一起穿浴衣、螢光彩繪，隨著5米高的大型火王爺花燈巡行關子嶺溫泉區，當天下午3點至5點舉辦「吉祥物同萌會」，召集台南各地超Q超萌的吉祥物齊聚關子嶺。

此外，10月12日晚上7點至9點在大成殿廣場舉辦「浴衣野餐納涼日」，今年以夜間野餐模式辦理，特別企劃野餐達人佈置大賽，限量開放30組報名，可獲2000至5000元的獎金。報名成功的隊伍還可獲得野餐好禮福袋。

9月21日至10月20日活動期間，每週假日大成殿廣場有上百件繽紛浴衣免費體驗、在地農特產展售、手作學堂DIY等活動。

活動詳情請上「2019臺南關子嶺溫泉美食節」活動網站http://www.2019hello-gzl.com/或「台南旅遊網」https://www.twtainan.net/查詢。

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