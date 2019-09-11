台鹽綠能偕亞邦科技推動漁電共生 黃偉哲這麼說

2019-09-11 15:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台鹽綠能推動綠色能源及漁電共生，今（11）日與亞邦國際科技集團合作簽約，未來漁電案場的太陽能廢板將妥善回收處理，落實打造乾淨能源目標。

市長黃偉哲出席見證簽約儀式，他指出，這個未來太陽能發電的整體再生循環技術，感謝工研院跟成大的協助，讓這項技術不僅是台灣第一，也是亞洲第一，更重要的是建置了對環境的一個莊嚴的承諾。

黃偉哲說，外界會質疑太陽能廢板20年後怎麼辦？會不會造成污染？甚至有些質疑故意曲解，或是散播假消息說太陽能板有毒，將來沒辦法處理，今天亞邦與台鹽合作結盟，等於揭開了這個謎題，也共同澄清質疑，打造綠電不僅是能源乾淨，最終階段設施回收循環再利用。

至於目前台南漁電共生申請案仍卡關，黃偉哲強調，漁業生態與養殖生態是不會衝突影響，也經過試驗，有科學數據，並不是發電而不顧漁業，所以漁民生計也得到確保，對環境友善，對漁民的生計確保，而且事實上是對國家電力發展有幫助。

黃偉哲認為，農委會當然會顧慮外界一些反映，他希望這是一個科學與專業問題，不應該成為一個政治化問題，也不應該成為一個被利益集團綁架的問題，盼望農委會審慎思考。

台鹽綠能表示，目標希望在3年內達到10億瓦以上創電成果，單在台南地區年發電量初估6億1千萬多度，另3年內投入4百億以上資金，打造創電丶育地與產業經濟，而未來漁電案場所有生命週期到達或自然災害下所產出的太陽能板，與亞邦科技共同合作回收處理。

行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝說，行政院已研訂回收機制辦法，並編列回收基金預算，預估2023年累計回收1萬公噸太陽能廢板，太陽能廢板80至90 %都是可回收再利用資源。

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