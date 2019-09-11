中秋連假將屆 高市警公布疏導重點 搭配空拍監控國道車潮

2019-09-11 15:08

〔記者黃建華／高雄報導〕中秋節3天假期，因應大量返鄉團圓、賞月旅遊車潮，高市警局已針對國道交流道、高雄車站、左營高鐵站、熱門觀光景點周邊，預擬交通疏導管制措施，搭配空拍機小組監控車流狀況，彈性調整警力及交管方式，隨時連線警廣播報最新路況，提供最立即、優質的交通服務。

高市交通大隊表示，中秋假期返鄉尖峰車潮，將出現在明（12）日週四下午及13日（週五）上午，建議需要長途駕駛的朋友，可以先稍作休息養足精神，利用國道0至5點的免收費時段通行，除了可避開塞車尖峰，也能為自己省下荷包。

另外，哈瑪星、西子灣、壽山、佛光山、旗津、崗山之眼、旗山老街等熱門觀光景點也將實施彈性交管。

交通大隊長陳文耀提醒來訪觀光客，近日高雄氣候陰雨不定，建議可攜帶雨傘及帽子備用，如欲前往駁二特區、棧貳庫、哈瑪星西子灣等大鹽埕地區內觀光景點，由於區域內停車空間有限，建議可搭乘高雄捷運（O1西子灣站、O2鹽埕埔站）或輕軌（C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站）前往，快速、舒適又安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法