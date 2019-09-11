社區媽媽義賣花生糖助長青食堂開辦 60餘名長輩共餐

2019-09-11 14:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為了籌措長青食堂開辦，虎尾興中社區媽媽義賣花生糖，順利籌得不少買菜基金，也讓社區成為溫暖的大家庭，至今已成立一年照顧里內60餘名長輩共餐，還是社區守護站，落實在地安養老化精神。

虎尾興中社區長青食堂週一至週五每天都準備5菜1湯，讓長輩們吃得開心又飽足，94歲的鐘姓阿嬤說，她每天最期待的就是到食堂吃飯，可以看到老朋友又吃得好、吃得飽，感謝大家這麼幫忙。

雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡今天與虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、虎尾鎮民代表陳明聖等人聯袂到興中社區長青食堂與長輩共餐，為長輩打菜添飯，張嘉郡分贈每個長輩中秋月餅，祝福大家歡度佳節。

張嘉郡說，台灣已進入高齡化社會，雲林縣老年人口比例已逾18％，是全國第二高的縣市，長照成為都必須面對的重要課題，未來希望能有機會再進入立法院推動長照2.0升級版，落實「青銀共伴、護老攜幼」家園。

本身也住在興中里的張嘉郡指出，興中社區去年剛要成立長青食堂時，社區媽媽特別製做花生糖義賣，籌措買菜資金，平日還要擔當志工為長輩用餐服務，今天特別感謝這一群勞苦功高的志工媽媽及社區發展協會理事長陳敏雄、總幹事鐘顯華等人。

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