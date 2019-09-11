2019桃園鐵玫瑰藝術節 早鳥票可享7折優惠

2019-09-11 14:41

［記者陳恩惠／桃園報導］「2019桃園鐵玫瑰藝術節」今年以「生活在他方」為策展主題，仍由現任衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉籌畫，藝術節從10月4日開跑至12月8日為期二個月，邀請韓、德及法國等國內外優質團隊，演出11齣節目39場活動，自即起正式上線售票，早鳥、套票、學生票等多項優惠折扣7折起，購票請洽兩廳院售票系統。

市府副秘書長邱俊銘表示，「鐵玫瑰」是依桃園展演中心外層結構盤旋而上的建築外觀而得名，從空中向下俯瞰如同一朵金屬玫瑰，今年「鐵玫瑰藝術節」打造在地專屬劇場節目，活動邀請多國藝術家，以及文化局培養的「藝術綠洲」創作計畫的青年表演，活動相當精彩，除戶外演出的「月亮的承諾」外，其他希望養成文化消費的習慣，早鳥購票有7折優待，呼籲喜歡藝術的市民朋友儘快購票，欣賞桃園鐵玫瑰藝術節。

策展人耿一偉表示，桃園近年來發展非常快速，吸引許多移居人口，許多生活議題值得探討，今年選擇以「生活在他方」作為主題，取自法國詩人韓波詩句，意思是「人們總以為真正的生活是在他方」，「生活」是種能將他方召喚到現場的能力、是種夢想的力量，而藝術是鍛鍊這種力量最好的練習；希望大家看到展演中心和鐵玫瑰藝術節在藝術層面對桃園的付出和貢獻。

文化局說，為期2個月的藝術節，帶來11齣節目39場活動，其中11月2、3日晚上7時30分將由韓國特技團體「高空天才」（Creative Dandi），在桃園藝文廣場進行戶外高空演出「月娘的承諾 （Promise of the Moon） 」，還有30位桃園在地社區居民參與演出，同時呼應今年人類登陸月球50周年的主題，精彩可期！藝術節也結合「桃園藝術綠洲創作計畫」，陸續在中壢國小日式宿舍、中壢五號倉庫藝文基地、毛怪與朋友們藝術童書工作室等地方演出，讓觀眾看見市內人文空間更多可能。

跨國合作方面，與法國巴黎艾爾杜昂德劇院（Théâtre El Duende）共同製作「地獄的一季」，重新演繹韓波的經典之作，今年5月在巴黎首演後，11月將帶來全台唯一一場演出；另與臺灣當代文化實驗場合作辦理德國建築團隊空間實驗室（raumlaborberlin） 「循流劇場」（Theatre of Flows），則探討臺灣特殊的水文紋理，包含桃園特有的陂圳系統等議題，進行全球化與在地文化交流展演。

此外，也與國家人權博物館共同合作狂想劇場「非常上訴」，在虛擬的法庭上政治受難者帶著自己真實的故事，進行一場跨越時空的非常上訴，今年藝術節藉由與國內外藝文館舍積極合作，帶來不同藝文面貌，擴大藝術節能量。

「2019桃園鐵玫瑰藝術節」即日起在兩廳院售票系統開放購票，9月20日前享早鳥7折、任選兩場或兩張以上鐵粉套票75折，其中「地獄的一季」、「非常上訴」等演出，更提供全國高中職以下學生限量藝文體驗券最高票價3折優惠。更多活動資訊、工作坊報名，請搜尋「桃園鐵玫瑰藝術節」官方網站、「桃園展演中心」Facebook粉絲專頁，或洽市府藝文設施管理中心03-3170511。

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