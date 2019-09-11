實境體驗「80歲」長輩 民團辦特展籲助老

2019-09-11 14:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕一般人很難想像自己變成80歲的情景，弘道老人福利基金會舉辦「樂齡城市歷險記-彭祖十週年特展」到本月15日結束，昨天邀請7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐愛心大使的人氣插畫角色「白白日記」擔任公益大使，帶著2名大學生走入長輩世界，並呼籲大眾一起助老。

弘道表示， 每個人都會變老，除了面對生理退化外，來自心理、人際、社會及環境上的挑戰也不少，因此10年前開始推動「彭祖體驗」方案，讓社會大眾穿戴模擬高齡的體驗教材瞬間進入80歲，親自進入視茫、重聽、駝背、行不便等生理退化的老世界，並了解老人家們面對這老化情形的心理感受，進而能用同理心去了解長者的內心與需求。

弘道說，今年進一步在7-ELEVEN把愛找回來門市零錢捐公益支持下，自本月6日至15於台北松山文創園區舉辦「樂齡城市歷險記-彭祖十週年特展」，藉由實體、實境的互動式體驗，讓參與民眾潛移默化養成敬老、愛老、惜老之心。

而今天則是由白白日記與兩位大學生，穿戴上了模擬老人家視力模糊的老化眼鏡、聽覺退化的音阻耳塞、駝背背帶、肌力下降與關節僵直不靈活的約束帶與足托器等等模擬退化情形的教材，親自體驗長輩購物的情形，並感同身受的了解未來在路上或在商店裡可以如何適時的幫助長輩。

弘道表示，會持續推廣讓大眾體驗長者情境的體驗，除了希望民眾可以踴躍前往觀展，到本月底前，也邀請大家可直接至7-ELEVEN投下零錢，支持弱勢老人好宅修繕計畫，可以弱勢長輩能獲得一個能安全棲身的家。

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